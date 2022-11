Bruxelles, centinaia di marocchini in centro dopo la vittoria sul Belgio: scene di guerriglia urbana

Belgio - Marocco, scoppia la guerriglia a Bruxelles dopo la partita in Qatar. «Non venite in centro», è un ordine ben preciso quello lanciato ai tifosi dal sindaco di Bruxelles. C'è un problema di ordine pubblico nella capitale del Belgio dove è scoppiata una guerriglia urbana a seguito della vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali di calcio in Qatar.

Belgio-Marocco 0-2, Aboukhlal e Sabiri beffano Courtois trascinando i marocchini alla vittoria

Alcune decine di giovani tifosi del Marocco hanno assaltato le vie del centro città e l'area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l'arredo urbano e appiccando il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici. Sul posto sono intervenuti un centinaio di agenti della polizia in divisa anti-sommossa con camionette e idranti. Gli scontri sono tuttora in corso. Boulevard Anspach, il principale viale del centro, è stato chiuso e la polizia ha fatto appello ad evitare la zona.

Some of the many young Morocco’ fans in Brussels are getting out of hand with “celebrations” getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles. pic.twitter.com/ueTG0tjj47

