Covid, salgono i contagi in Belgio: oltre 5mila al giorno. Aumento del 75% rispetto a settimana precedente

È stata pari a 5.300 persone la media giornaliera di persone contagiate dal Covid registrata in Belgio tra il 17 e il 22 ottobre. Lo riferiscono i dati dell'Istituto di sanità pubblica resi noti oggi. Si tratta di un aumento del 75% rispetto alla settimana precedente. Sempre dal 17 al 22 ottobre, più di 13,3 persone sono morte in media al giorno a causa del virus, con un aumento del 13% rispetto a sette giorni prima. Il bilancio delle vittime è salito ora a 25.889 morti dall'inizio della pandemia.

APPROFONDIMENTI I CONTAGI Terza dose, verso il richiamo per tutti: «Si partirà... PADOVA Virus respiratori, 16 neonati ricoverati, quattro intubati in 20...

Sono stati inoltre effettuati in media 63.100 test giornalieri, per un tasso di positività dell'8,5%. Tra il 19 e il 25 ottobre sono stati registrati anche 115 ricoveri ospedalieri giornalieri di pazienti affetti da coronavirus, in crescita del 56% rispetto al periodo di riferimento precedente. In totale risultano ricoverati 1.275 contagiati (+39%), di cui 264 ricoverati in terapia intensiva (+14%). Lo scrive l'agenzia di stampa Belga.

Palermo, medico No vax morto di Covid: si curava a casa con farmaci omeopatici