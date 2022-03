Belgio, auto contro folla a La Louviere durante la celebrazione del Carnevale. «Almeno 6 morti, uno è un bambino, 12 i feriti gravi»

Un’auto si scagliata contro la folla durante la festa per la celebrazione del Carnevale a Strepy-Bracquegnies località di La Louviere, nel sud del Belgio, intorno alle 5 di questa mattina: il bilancio provvisorio è di quattro morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti leggeri.

Ucraina, Zelensky apre dialogo su Crimea, Donbass e Nato: «Ma non accettiamo ultimatum dai russi»

APPROFONDIMENTI ROMA Belgio, auto contro folla a La Louviere: «Almeno 4 morti, uno... FROSINONE Spari contro il Caffè Minotti, l'autore dell'attentato... FALCONE Colonna, arrivata ed esposta la macchina dove fu ucciso il giudice... LA STORIA Tesla matta: doveva andare su Marte, ma ha sbagliato strada e ora... TERAMO Bataclan, la talpa italiana a processo con i ladri della Ragazza di... IL DIBATTITO Volvo e guida autonoma: intelligenza artificiale e tecnologia... LA STORIA Veronika Didusenko, l'ex miss Ucraina fuggita da Kiev:...

Belgio, auto contro folla: la dinamica

Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 20, 2022

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina di 8mila abitanti, Jacques Gobert, «un'auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il 'ramassage des Gilles'», il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. «L'autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettato», ha aggiunto il sindaco. Il comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza comunale. «Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime», ha spiegato Gobert.

#Update: Just in - Video of police at the scene in #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead when the carnival would have started at 8-9 a clock, when a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/OF27gFBafA — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 20, 2022

La celebrazione del Carnevale

In Vallonia il Carnevale ha una tradizione di origine antica e popolare nata per celebrare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera con una grande festa di strada con allegri cortei e gente mascherata. Molte città valloni conservano gelosamente la loro festa di Carnevale, i loro personaggi tipici come i Blancs Moussis di Stavelot o i Gilles di Binche riconosciuti patrimonio immateriale mondiale dell'Unesco. Le Gilles fanno la loro apparizione dalle 4 del mattino fino a tarda ora e ballano in strada sulle note di canzoni tradizionali. L'auto in corsa questa mattina alle 5 - a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia - si è lanciata proprio sulla folla festante che si era radunata per il passaggio dei Gilles. Nel villaggio oggi era oggi la data fissata per l'inizio della tradizionale raccolta dei Gilles in cui i partecipanti passano di casa in casa. Una festa che sarebbe dovuta continuare fino al 23 marzo, ma che è stata brutalmente fermata dalla folle corsa di auto che ha ucciso 6 persone e ferite una ventina.