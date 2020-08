Beirut, il racconto choc della sposa travolta dall'esplosione: «È stato un incubo»

L'esplosione di Beirut per lei è stata un dramma: Israa Seblani era tornata nella sua città per sposare il fidanzato Ahmad Sbeih, e in abito bianco stava posando per le foto delle sue nozze. «Era la scena di un incubo», ha detto alla Cnn, aggiungendo che «l'area in cui mi trovavo, in pochi secondi, è passata da un posto bellissimo a una città fantasma piena di polvere, vetri in frantumi e persone che urlavano e sanguinavano».

«Stavamo girando una sessione fotografica all'aperto, poi abbiamo sentito un'esplosione», ha detto alla Cnn il fotografo Mahmoud Nakib, che con la sua telecamera ha ripreso il momento esatto dell'esplosione. «Dopo la prima esplosione, abbiamo pensato che fosse avvenuta lontano e abbiamo continuato le riprese normalmente», ha spiegato. LEGGI ANCHE Beirut, la Cnn: «Esplosivo in nave russa in porto da anni, una bomba». Le foto dallo spazio «In un solo secondo, il cielo è diventato nero e abbiamo sentito la seconda esplosione», ha detto Nakib, spinto dall'onda d'urto in fondo alla strada. «Ho pensato prima a mia moglie e mia figlia», ha ricordato Nakib mentre correva. «L'ho chiamata per farle sapere che stavo bene e dirle di non uscire. Poi sono andato su Facebook per far sapere alla gente cosa era successo», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 19:25

