Beirut, diretta: esplosioni al porto. Oltre 100 morti e 4mila feriti. «Aria tossica, chi può lasci la città»

Deflagrazioni devastanti, registrate dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3.3. È salito a oltre 100 morti e 4.000 feriti il bilancio delle vittime delle esplosioni che ieri hanno devastato parte della città di Beirut. Lo ha reso noto il ministro libanese della Salute, Hamad Hasan, come riferito dalle tv satellitari. Tre ospedali sono stati «completamente distrutti» e altri due «parzialmente distrutti» dalle devastanti esplosioni di ieri nella capitale libanese. Lo ha confermato ad al-Jazeera Mirna Doumit, presidente dell'Ordine degli infermieri di Beirut. «Abbiamo dovuto trasferire i pazienti in altri ospedali - ha detto - Altri due ospedali sono parzialmente distrutti. È una catastrofe».

Beirut, Trump: «Dirigenti Usa pensano a un attentato»

Beirut, cosa è successo: le esplosioni alla vigilia del verdetto sulla morte dell'ex premier Hariri



Aria tossica: «Andatevene dalla città»

Almeno 100 i dispersi, si scava tra le macerie

Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via da Beirut, devastata ieri da due potenti esplosioni che hanno causato almeno 100 morti e 4.000 feriti. Hasan - citato dai media locali - afferma infatti che materiali pericolosi sprigionatisi nell'aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.A Beirut i soccorritori lavorano alla ricerca di circa 100 persone che risultano disperse dopo le potenti esplosioni che ieri hanno devastato parte della città e che potrebbero essere sotto le macerie, soprattutto nelle vicinanze del porto. Lo ha confermato all'agenzia Dpa un funzionario della protezione civile. Intanto il segretario generale della Croce Rossa libanese, George Kettneh, ha detto alla stessa Dpa che nelle prossime ore potrebbe ulteriormente aggravarsi il bilancio delle vittime. Gli ultimi dati confermati parlano di 100 morti e 4.000 feriti.

L'ambasciata australiana a Beirut è stata danneggiata «in modo significativo». È stato il premier australiano Scott Morrison a confermare, come riportano i media australiani, che la rappresentanza diplomatica - a circa 1,8 km dal luogo delle deflagrazioni - è stata «colpita in modo significativo». «Possiamo dire che tutto il personale sta bene, ma l'edificio dell'ambasciata è significativamente compromesso», ha aggiunto. Tra le vittime delle esplosioni c'è anche un cittadino australiano.



Per i sismografi è stato come un forte terremoto

Ultimo aggiornamento: 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le esplosioni avvenute ieri sera a Beirut sono state registrate dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3.3, secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs. La magnitudo riportata non è comunque direttamente paragonabile a un sisma di dimensioni simili, essendo l'esplosione libanese avvenuta in superficie (al contrario di un'onda sismica).