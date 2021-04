Filippo, la BBC stravolge il palinsesto: spettatori furiosi per la finale di MasterChef

La Bbc accusata dai suoi spettatori di aver dato troppa copertura mediatica per la morte del principe Filippo è stata obbligata ad aprire una pagina di reclamo sul suo sito. Lo ha riportato il quotidiano inglese The Independent. L'inondazione di accuse per la troppa importanza data alla notizia è arrivata dopo la decisione dell'emittente di stravolgere completamente il palinsesto di BBC One, BBC Two e il canale di News per trasmettere speciali sul principe morto venerdì 9 aprile all'età di 99 anni. La rete ha interrotto anche i programmi dei bambini e la musica allegra dalla stazione radio ed inoltre ha mandato in onda per ore su BBC Four uno schermo nero per obbligare i telespettatori a guardare gli speciali dedicati all'amato marito della Regina più longeva della storia britannica. Ma quello che ha fatto più infuriare gli utenti, al punto di paragonare la rete inglese alla Corea del Nord, in particolare è stata la cancellazione di EastEnders, Gardeners World e la finale di MasterChef.

The BBC was accused of broadcasting too much TV coverage of Prince Philip's death so it set up a complaints page for annoyed viewers https://t.co/dLeJtQZD6j — Media Insider (@MediaInsider) April 10, 2021

“His holiness commends him to the merciful love of Christ our redeemer” Pope Francis pays tribute to the Duke of Edinburgh in a statement, following his death yesterdayhttps://t.co/PmuPaE2MDb pic.twitter.com/LacPgYscGx — BBC News (UK) (@BBCNews) April 10, 2021

I reclami

Nella sezione dei reclami del suo sito web, la BBC afferma: “Stiamo ricevendo lamentele per l’eccessiva copertura televisiva della morte di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Inserisci il tuo indirizzo email di seguito per registrare un reclamo in merito. Ti invieremo quindi la risposta della BBC non appena sarà disponibile.” Gli utenti di Twitter si sono scagliati contro la BBC per aver posticipato spettacoli popolari, tra cui appunto la finale di Masterchef.