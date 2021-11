Baviera, niente mercatini di Natale: lockdown di tre settimane nelle aree con più contagi

Arrivederci all'anno prossimo ai mercatini di Natale. La Baviera è costretta a rinunciare ad uno dei simboli delle Feste in Germania a causa dell'incremento dei contagi e soprattutto delle nuove misure più rigide per evitare che il boom di casi diventi ancora più pericoloso visto che quello bavarese è uno dei Laender più colpiti dal Covid. Ad annunciare la disdetta di tutti i mercatini di Natale è stato il presidente Markus Soeder, che ha tenuto una conferenza stampa sul pacchetto di misure deciso oggi a Monaco, dopo che già nei giorni scorsi era stato annullato quello di Monaco. Soeder ha spiegato che il 2G e il 2G plus saranno validi in tutta la regione, e che sarà prescritta la riduzione dei contatti per i non vaccinati.

Bar e discoteche chiudono fino al 15 dicembre, mentre nelle aree più colpite resteranno aperti solo scuole ed asili. «Serve un freno di emergenza duro nelle zone della Baviera più colpite dal Covid - ha detto Soeder - e sarà chiuso tutto, fino al 15 dicembre, tranne scuole e asili infantili che saranno escluse dalle chiusure». Si tratta delle zone in cui l'indice di contagio settimanale supera i 1000 casi positivi su 100 mila abitanti.

Un lockdown generale però non è stato escluso neanche dal governo tedesco: «Siamo in una fase in cui non dovremmo escludere nulla», ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, rispondendo a una domanda sul perché la Germania non vada subito in lockdown, alla luce della drammaticità della situazione pandemica.