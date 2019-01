Casare Battisti fermato in Bolivia, ecco cosa succede ora: l'iter di estradizione

I tempi possono essere brevi poiché per quanto riguarda l'iter dell'estradizione, l'Italia non deve formalmente compiere alcun atto, perché l'intera procedura era già del tutto espletata nel dicembre 2018 e su Battisti gravano condanne definitive.



Una volta riportato in Italia, Battisti sarà condotto nel carcere più vicino al luogo di atterraggio. Questo infatti prevede la procedura in situazioni di questo genere. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo, insomma, dovrebbe finire direttamente in cella poiché su di lui pende un ordine di cattura internazionale e di esecuzione della pena emesso molti anni fa dalla Procura generale di Milano.



Battisti deve scontare l’ergastolo per quattro omicidi in concorso avvenuti alla fine degli anni Settanta in Italia, nel 1981 era evaso dal carcere di Frosinone e non era più tornato nel nostro Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, finalmentein Bolivia, potrebbe essere trasferito «già domani o dopodomani in Italia», fanno sapere fonti del governo. Mala procedura di? E cosa accadrà all'ex terrorista dei Pac?LEGGI ANCHE