Tom Cruise denuncia i «responsabili corrotti» del Comitato olimpico, mentre passano le immagini del capo del Cio Thomas Bach: «stanno distruggendo gli sport olimpici che esistono da migliaia di anni», dice l'eroe di Mission Impossible. Oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ecco poi l'articolo del Parisien, quotidiano francese: il 24 per cento dei biglietti venduti per le Paris 2024 è stato restituito, la gente ha paura di un attentato, non andrà, 400mila visualizzazioni. L'allerta corre anche su Telegram: «A Parigi ci sarà un attentato, lo sanno tutti». Centinaia di migliaia di clic. È tutto falso, la voce di Tom Cruise (ricreata con l'Intelligenza Artificiale), la pagina del Parisien (frutto di una pagina clonata riempita con falsi contenuti, stessa sorte toccata poi ai quotidiani Le Monde e Le Figaro). Tutto falso, ma tutto molto visto, condiviso, diffuso. I francesi avevano messo in guardia (con il presidente Emmanuel Macron in testa): le Olimpiadi di Parigi saranno l'occasione per un massiccio attacco di disinformazione di massa.

L'ATTACCO

LA RUSSIA

IL VIDEO

LA SMENTITA

Ieri il Centro di analisi della minaccia (Mtac) gestito da Microsoft ha confermato: è in atto un attacco su larga scala contro Paris 2024. Le azioni possono essere informatiche, ma anche reali (graffiti sui muri, bare depositate davanti alla Tour Eiffel) con un obiettivo comune: destabilizzare la società civile, indurre alla tentazione del dubbio sistematico, screditare le autorità, in questo caso, il governo francese e soprattutto il presidente Macron. Con un fine ultimo: seminare la paura, fratturare la società.Secondo gli esperti della Mtac (ovviamente anche loro nel mirino dei disinformatori seriali) dietro l'offensiva di disinformazione ci sono gruppi vicini alla Russia. In particolare Microsoft ne ha individuati due attivi, armati e determinati: Storm-1679 e Storm-1099, i quali hanno a disposizione un arsenale che unisce «l'intelligenza artificiale a tattiche più convenzionali, per condurre attività nocive». A 80 giorni dalla cerimonia inaugurale di Parigi 2024 il 26 luglio, gli attacchi si intensificano. Secondo gli inquirenti di Mtac, Storm-1679 «cerca di seminare la paura per dissuadere il più alto numero possibile di spettatori di assistere ai giochi». Per raggiungere il suo obiettivo, queste unità combattenti della disinformazione hanno confezionato video fake di altissima qualità. Uno è la replica perfetta di un notiziario dell'emittente France 24 in cui si afferma che i 24 per cento dei biglietti già venduti per assistere ai giochi sono stati restituiti per la paura di un attentato. In un altro video si dà notizia (falsa) di responsabilità della Cia (i servizi americani) e della Direzione della sicurezza interna francese, che consigliano alla popolazione di rinunciare ad andare in Francia durante i giochi, sempre per il rischio altissimo di un attentato di massa. Storm-1099 usa una rete di quindici siti con contenuti in francese che si presentano come media di informazione (cosa che nessuno di questi è): tutti all'unisono lanciano allerte, con dovizia di particolari e toni e grafica altamente inquietanti, su possibili attentati durante le Olimpiadi. Il governo francese e il presidente Macron sono invariabilmente presentati come del tutto indifferenti - se non sprezzanti - rispetto alle legittime preoccupazioni dei cittadini.Particolarmente impressionante il "documentario" dal titolo "Olympics has fall" (le Olimpiadi sono finite) in cui una falsa ma del tutto verosimile voce di Tom Cruise presenta una "sceneggiatura strana e tortuosa" che denigra il CIO. Il titolo del video, in rete da quasi un anno, ma negli ultimi tempi diventato particolarmente virale anche grazie a Telegram, si ispira al film d'azione di Gerard Butler "Olympus Has Fallen", afferma falsamente di essere stato prodotto da Netflix ed è promosso con false recensioni a cinque stelle da parte del New York Times e della Bbc. È bene ricordare che la Russia non è stata ammessa a gareggiare con la sua bandiera alle Olimpiadi di Parigi, anche se un piccolo numero di atleti russi potrà partecipare come neutrale. Le accuse sono state negate in blocco da Mosca.«La Russia non ha mai interferito né interferisce negli affari interni della Francia - ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov - il nostro Paese ha priorità ben più importanti». Secca anche la smentita da parte dell'Ambasciata russa a Parigi, che ha protestato contro una campagna definita "russofoba" e ha evocato una "pericolosa isteria" contro i cittadini russi residenti in Francia. Gli esperti della Microsoft in compenso si aspettano che l'offensiva fake andrà intensificandosi con l'avvicinarsi della cerimonia inaugurale. Qualche settimana fa il presidente Macron ha dichiarato di «non avere nessun dubbio» sul fatto che la Russia abbia nel mirino le Olimpiadi di Parigi: «Non appena possono lanciare un attacco, lo fanno - ha detto il presidente - è come un costante rumore di fondo». Secondo i servizi francesi, il paese più aggressivo e determinato non è nemmeno la Russia, ma l'Azerbaijn.© RIPRODUZIONE RISERVATA