Bandiere russe sventolano sulle case in Bulgaria. «Ci hanno invasi negli ultimi anni», cosa sta succedendo (e cosa c'è dietro)

Continua a far discutere la presenza di moltissime bandiere russe che sventolano su decine e decine di case di Silistra, e in generale, dell'intero nord-est della Bulgaria.

Sembrano essere davvero molti i russi stabiliti in quel territorio, lontano dal caos della capitale. Ma cosa si nasconde dietro agli investimenti immobiliari stranieri in Bulgaria?

«Sono russi patriottici che si sono stabiliti qui. Comprarono case e si trasferirono qui. Sono pacifici, ma un po' ficcanaso. Sembra che abbiano ancora nostalgia di casa per aver esposto queste bandiere. Ci hanno invaso negli ultimi anni. Nella zona costiera parlano più russo che bulgaro» ci racconta Dimitar, una fonte intervistata da Libertatea.

Guerra Ucraina, tutte le perdite della Russia: dalle navi agli aerei, passando per i dispositivi tecnologici, la situazione

Crediti foto Libertatea

Un settore commerciale redditizio

Non si sta esagerando: come racconta Dimitar «più si va a est più aumenta la presenza russa». Lo scorso anno, il Consolato Generale russo ha stabilito che oltre 400.000 russi possiedono ben più di 500.000 proprietà nella Bulgaria orientale. Nella regione balcanica non stupisce la loro presenza, anche se sono stati fatti diversi passi per cercare di frenare l'impennata di questo business. Ma i russi sono sempre più decisi ad comprare case in questo territorio. La ragione? Gli stranieri che investendo lì una somma di denaro corrispondente a circa 500.000 euro possono godere di un permesso di soggiorno permanente, una vera e propria cittadinanza che si ottiene senza sottoporsi alle complicate, e lente, procedure della burocrazia.

È un settore che si è sviluppato in Bulgaria proprio attarverso società di proprietà russa che si occupano degli investimenti immobiliari esclusivamente per i russi. E il valore delle proprietà da loro acquistate, negli ultimi dieci anni, è di più di 15 miliardi di euro. Un mercato che sarebbe addirittura destinato a crescere, complici anche i prezzi sempre più bassi delle case.

Corruzione e riciclaggio dietro al “passaporto d'oro”

Il sistema applicato ormai dal 2013 dalla Bulgaria permette quindi agli stranieri di ottenere questo permesso di soggiorno permanente, che corrisponderebbe poi ad una vera e propria cittadinanza. I russi, però, non comprerebbero soltanto per stabilirsi in un paese dell’UE, ma anche per trascorrere lì le vacanze.

C'è il sospetto, però, che questo sistema abbia favorito la corruzione e il riciclaggio di denaro, di cui avrebbero giovato, oltre ai russi, anche i cinesi. La Bulgaria ha attratto questo sistema non solo per i prezzi d'investimento convenienti rispetto, ad esempio, a Malta e Cipro, ma anche perché i russi considerano i bulgari ''fratelli''.

È un caso che ha suscitato un vero e proprio scandalo di spionaggio in Bulgaria, perché tra le migliaia di russi che avrebbero ottenuto il tanto atteso ''passaporto d'oro'', anche esponenti della politica: banchieri, viceministri, direttori di grandi aziende e proprietari di compagnie petrolifere.