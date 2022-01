Covid, la bambola con mascherina e tampone fai-da-te scatena la bufera social

I bimbi ai tempi della pandemia giocano al dottore con mascherine, termometri a infrarossi e perfino un tampone giocattolo. Se prima per far passare la tosse bastava un po' di sciroppo ora, negli anni dei molecolari e delle code al drive-in, anche i produttori di giocattoli si sono adeguati. E così tra una variante e un'altra è spuntato il bambolotto (tristemente) ribattezzato "Nenuco Covid": 35 centimetri di tenerezza blu e rosa con accessori come il "test per vedere se è malato oppure no" che ricorda molto un tampone Covid fai-da-te. Inclusa anche mascherina colorata e siringa, chissà se per somministrare Pfizer o Moderna, un booster o una quarta dose. Insomma, il bisturi dell'allegro chirurgo è soltanto un lontano ricordo.

Mi hija pidió de regalo el Nenuco Covid y tomando en cuenta que lleva la mitad de su vida en pandemia tiene mucho sentido jajaja pic.twitter.com/0alsXzixN8 — Paus (@PauCuaron) January 19, 2022

Le reazioni contrastanti

E se secondo qualcuno si tratta di un ottimo regalo da fare ai bimbi per sdrammatizzare la pandemia, che, dopotutto, è parte del quotidiano, altri si indignano sui social, giudicando il riferimento al Covid esagerato. «Il regalo migliore che potessi fare a mia figlia di quattro anni in questo periodo di pandemia - scrive una mamma nelle recensioni - Ho apprezzato particolarmente gli oggetti che pre-pandemia non s'eran mai visti ma che ora e' anche bello che diventino oggetti comuni che si vedono ogni giorno». Ma non tutte sono d'accordo, qualcuno il Covid preferirebbe dimenticarlo: «Ogni giorno i bimbi devono andare a scuola pregando di non finire in quarantena, addirittura una bambola che gli faccia ricordare il Covid no».