Bimbo di 5 anni raccoglie una pistola nel parco e uccide il fratellino: nuova tragedia Usa

ATLANTA - Un bambino di 5 anni ha trovato una pistola all'interno di un'area boschiva nei pressi di un parco giochi nella città di Griffin, Georgia, USA. Poco dopo, pensando che fosse un'arma giocattolo, il minore ha mirato nella direzione del fratello di 12 anni e gli ha sparato uccidendolo, secondo quanto riferiscono i media locali. La polizia locale è convinta che l'arma sia stata abbandonata dagli spacciatori della zona in fuga dalle autorità, poiché nei pressi della zona della sparatoria fu ritrovata una borsa di narcotici.



