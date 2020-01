Bambino di 4 anni fa un lungo pisolino mentre è all'asilo ma le insegnanti si accorgono che è morto

Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 08:48

Si èIl piccolo Cillian O'Driscoll è morto a causa dimentre era al nido Kinder Care a Ballincollig, nella contea di Cork. Al bambino era stata diagnosticata una forma di autismo, motivo per cui al piccolo era stata affidata una persone esperta che potesse monitorarlo.La sua maestra però era andata via due ore prima della fine dell'orario scolastico, così a badare a lui sono rimaste le maestre, ma in quelle due ore Cillian è morto. Il bimbo doveva essere monitorato durante il sonno, doveva essere fatta una recenzione sul suo riposo ogni 10 minuti, ma non è stata fatta. Pare, inoltre, che i dirigenti della scuola, incluso il proprietario, fossero fuori per un pranzo di Natale.La sua insegnante ha detto di averlo lasciato giocare su una casetta, dove lui amava molto stare, lo ha visto addormentarsi, lo ha monitorato, ma non ha voluto spostarlo per farlo riposare, poi ha staccato dal suo turno intorno alle 12. Alle 14 le maestre hanno chiamato i genitori del bimbo per dire loro che era privo di sensi. Nonostante l'arrivo dei soccorsi però per Cillian non c'è stato nulla da fare e secondo i medici è morto a causa di un arresto cardiaco.Ora sono in corso degli accertamenti, come riporta anche il Mirror, secondo i genitori avrebbero dovuto controllare che nel suo lungo pisolino qualcosa non andava.