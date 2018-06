© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una madre dell', negli, ha accusato un ristorante perquando non hanno voluto far mangiare il figlio perché non ha le. Infatti,, è nato senza braccia e l'per poter mangiare, bere e condividere le cose è quello di. William era seduto al tavolo di un ristorante di pancake, l'per fare colazione, quando il direttore del locale ha detto alla famiglia che il ragazzo non poteva sedersi al tavolo per “problemi del dipartimento sanitario”. Il manager inoltre non voleva che William toccasse i distributori di sciroppi con i piedi, sostenendo che sarebbe statoLa madre,, si scontra subito con ilaffermando di aver portato William in bagno per lavarsi i piedi ma l'uomo nega di aver visto la scena. La famiglia, visto il comportamento dell'uomo, ha subito deciso diil locale e di fareal ristorante. Ai microfoni di, Alexis ha detto: “Le ho chiesto qual è la differenza tra mani e piedi? Chiedi a tutti i tuoi clienti se si sono lavati le mani prima di toccare il distributore dello sciroppo?”Il manager alla fine si ècon la famiglia ma Alexis vuole portare avanti la sua: “Tutti ci stavano fissando. Stavano per darci i piatti, ma abbiamo subito deciso di andarcene. Mio figlio è stato discrimanto perchè non ha gli arti superiori e altri clienti del ristorante sono rimasti sconvolti dal modo in cui è stato trattato William. Andiamo in diversi ristoranti della nostra zona e nessuno ha mai detto nulla su di lui. La maggior parte della gente è semplicemente stupita del fatto che esiste qualcuno che mangia con i piedi”.Suilsi è scusato nuovamente con la famiglia, dopo che Alexis ha condiviso i dettagli di quello che è successo. Anche ihanno contattato la madre, dicendo che si sono scandalizzati dall'azione che il manager avrebbe fatto e laha rilasciato una dichiarazione in merito all'accaduto secondo cui neldella società “non vengono tollerate azioni che siano o alludano a discriminazioni di alcun tipo”.