Las Vegas, bambino scomparso viene ritrovato morto dopo 2 mesi in un freezer: arrestato il fidanzato della madre

Un bambino di 5 anni scomparso a dicembre, è stato ritrovato morto nei giorni scorsi in un congelatore a casa sua, a Las Vegas (Stati Uniti). La polizia nel corso delle indagini ha arrestato il fidanzato della madre, con l'accusa di rapimento e omicidio. Il freezer si trovava nella casa dove il ragazzino viveva con sua madre e il compagno.

A dare il via alle indagini era stato un biglietto, affidato dalla madre all'altro figlio, con la richiesta di consegnarlo all'insegnante a scuola. «La nota diceva che la madre era trattenuta contro la sua volontà e che non vedeva suo figlio dall'11 dicembre e presumeva che fosse morto», riporta Fox 5.

Morto in un congelatore, giallo a Las Vegas

L'insegnate una volta ricevuto il biglietto ha fatto l'unica cosa in suo potere, ossia avvertire le autorità. Gli agenti di polizia si sono appostati fuori dalla casa e l'hanno sorvegliata fino a quando non hanno visto la coppia uscire. A quel punto sono intervenuti, fermandoli per l'interrogatorio. La madre ha spiegato agli agenti di essere stata maltrattata dal suo fidanzato, che l'ha intimata di non fare domande sul figlio scomparso e di non entrare o avvicinarsi al garage.

Gli investigatori della omicidi, che hanno preso in carico le indagini, sono tornati ore dopo con un mandato di perquisizione nella casa, dove hanno trovato il bambino in un congelatore situato nel garage. Gli investigatori hanno definito il caso un "omicidio di un bambino di natura domestica".