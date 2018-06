Il bimbo piange durante il battesimo: il prete lo prende a schiaffi Video

Il bimbo di pochi mesi piange durante il battesimo e il prete ha una reazione alquanto inaspettata: prima lo prende a schiaffi poi lo stringe fortissimo. Un video postato su Facebook sta suscitando molte polemiche. Il fatto è avvenuto in Francia.



Nelle immagini si vede infatti un bambino in braccio alla mamma piangere durante il battesimo. Il prete di fronte a lui reagisce in un modo davvero poco ortodosso: dà uno schiaffo al bambino, poi lo stringe convulsamente, nel tentativo di farlo smettere di piangere. Una donna interviene per fermarlo, mentre i genitori alquanto confusi non sanno bene come reagire.

