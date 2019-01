Luci laser contro i giornalisti per non far scattare foto Video

Nos apuntan a los cámaras y fotógrafos de #Totalán con puntero láser desde las obras del pozo. Los láser pueden dañar nuestros objetivos y son altamente molestos... ¿por qué lo hacen? #Julen #RescateJulen pic.twitter.com/05wcuFzz5t — Robert Fonollosa Jr. (@RobertinhoFJ) January 26, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia, i soccorritori e i volontari hanno dovuto abbandonare ogni speranze nella fredda mattina del 26 gennaio 2019. Julen, il bimbo caduto nel pozzo di, non ce l'ha fatta. Lo staff ha provato anche a difendere la privacy della famiglia nei momentoi più dolorosi, quelli che si avvicinavano al recupero del corpo del bimbo. E per farlo ha utilizzato una, puntata contro gli obiettivi di fotografi e cameraman.Intanto, il Comune diosserverà tre giorni di lutto in onore di Julen, il piccolo di due anni trovato morto nelle ultime ore in un pozzo a Totalán dove era caduto il 13 gennaio scorso: lo ha reso noto in un tweet il sindaco della città, Francisco de la Torre, aggiungendo che alle 11:00 di oggi il Comune osserverà un minuto di silenzio.