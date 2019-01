Bambino non fa i compiti, padre lo picchia con un tubo. «È in coma, rischia la vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un episodio di cronaca incredibile e di violenza selvaggia giunge da Iskenderun, città turca nella provincia di Hatay. Un bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche, con gravi ferite alla testa e al viso. Attualmente Mertcan, questo il suo nome, è attaccato a un macchinario di supporto per le funzioni vitali e le sue condizioni sono considerate molto gravi».Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà, di nome Mehmet Ali Y. per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma. Una storia agghiacciante che avrebbe potuto rivelarsi ancor più drammatica se i vicini di casa non avessero trovato il piccolo privo di sensi e chiamato i soccorsi.Sconvolta la madre, ed ex moglie Gulistan O. «Sono venuta in ospedale appena ho saputo cosa era successo - ha raccontato Gulistan O., mamma del bimbo ed ex moglie del padre aggressore - ho visto mio figlio coperto di ferite. Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta morendo», ha detto ancora, ricordando come l'ex marito "picchiava anche me tutti i giorni. E' per questo che abbiamo divorziato».