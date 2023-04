Spagna. Viene colpito da una pallonata mentre gioca a scuola, bambino muore a 12 anni

Un bambino di età inferiore ai 12 anni è morto questa domenica dopo essere stato colpito da una palla mentre giocava in una scuola a Sestao (Vizcaya). Il bambino, come riporta El Correo, è caduto a terra dopo l'impatto e ha iniziato ad avere convulsioni prima di subire un arresto cardiorespiratorio. I sanitari hanno cercato di rianimarlo sul posto, ma senza successo. Lui si chiama Isaías ed è di origine senegalese, stava giocando con altri bambini nel cortile della scuola La Salle.

Cosa è successo

La morte di Isaías è stata certificata dopo le otto e mezza del pomeriggio. Diversi parenti del ragazzo sono stati curati proprio lì da uno psicologo e da altri operatori sanitari. La madre del ragazzo era supportata anche da diversi amici e parenti. L'Ertzaintza ha aperto un'inchiesta volta a determinare le cause esatte della morte del bambino. Una delle cose che si sta determinando è se il ragazzo sia crollato a seguito della palla ricevuta, come sembra, o se, al contrario, la sua caduta non sia stata direttamente correlata all'impatto della palla e abbia iniziato a verificarsi un pochi istanti prima.