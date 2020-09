Bambino muore a matrimonio schiacciato da un tavolo di granito

Un bambino di 5 anni è morto in un tragico incidente durante una festa di matrimonio, che si è tenuta presso il Drake Hotel, a Oak Brook un sobborgo di Chicago, USA, secondo quanto riferiscono i media locali citando le indagini della polizia.

Il minore, di Glenview, Illinois, che è stato identificato dalla scientifica come Luca Berlingerio, si trovava al ricevimento in compagnia della sua famiglia.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire il tragico incidente grazie a un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'hotel. Le immagini mostrano il bambino vicino a un tavolo con il piano in granito, che era stato appoggiato allo schienale di un divano dove stavano giocando anche altri bambini. Ad un certo punto, il bambino ha cercato di scivolare giù dal tavolo, aggrappandosi a un lato per tenersi in equilibrio, invece, il tavolo gli è caduto in testa.



Luca J Berlingerio https://t.co/dZ0jFOTLYr This is the 5 year old boy tragically killed at the drake oak brook hotel — George Bliss (@geobliss) September 11, 2020

, ha ricevuto il primo soccorso da un medico presente al matrimonio, che gli ha eseguito un massaggio cardiopolmonare, mentre i parenti di Luca hanno chiamato prontamente il numero di emergenza 911. Il piccolo è stato portato all'Elmhurst Memorial Hospital, dove, però, è stato dichiarato morto.