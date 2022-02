Morto bambino di 8 anni per un arresto cardiaco: stava giocando al parco

Bambino di otto anni muore tragicamente per un arresto cardiaco. La notizia straziante arriva da Birmingham, in Gran Bretagna. Il bimbo stava giocando in un parco giochi al chiuso, quando è stato sopraggiunto dal malore che gli ha stroncato la vita. I sanitari che sono accorsi hanno provato a rianimarlo e l'hanno poi trasportato in elisoccorso al Birmingham Children's Hospital, dove è deceduto.

Arresto cardiaco al parco giochi, morto bimbo

Nessun sospetto sul decesso, secondo la polizia del West Midlands che ha lavorato sul caso. Il bambino è morto per cause naturali. Anche l'ospedale ha emesso un comunicato per spiegare l'accaduto. «Due ambulanze, un ufficiale paramedico, due Critical Care Car dell'Air Ambulance Service e la Midlands Air Ambulance di Cosford sono intervenute sul posto. All'arrivo abbiamo trovato il bambino in condizioni critiche. Ha ricevuto supporto vitale avanzato dal personale dell'ambulanza sul posto ed è stato trasportato al Birmingham Children's Hospital per un'ulteriore valutazione», il report della struttura ospedaliera.

Alcuni dei membri della famiglia hanno espresso sui social gratitudine alle persone che sono accorse e hanno tentato di salvarlo. «Non posso ringraziarvi abbastanza per esservi presi cura della mia famiglia», le parole riportate dal Daily Mail.