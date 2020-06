Londra, gettò bimbo dal decimo piano della Tate Gallery: condannato a 15 anni

a 15 anni di reclusione da una giudice della corte londinese di Old Bailey. Il 18enne, con problemi di squilibrio mentale, aveva scaraventato giù dalla terrazza al 10/o piano della Tate Gallery, affollata di visitatori, un bimbo che si trovava a Londra con la famiglia (residente in Francia) in vacanza.Nel dicembre scorso si era dichiarato colpevole di fronte alla corte motivando il raptus insensato con il desiderio di comparire in tv «nelle news della sera» per i suoi 15 minuti di celebrità. Giudice e procuratori hanno comunque sottolineato alla base della severità della pena la sua pericolosità sociale e la freddezza del gesto compiuto a sangue freddo. La vittima, spinto giù nella ressa mentre era in braccio ai genitori, s'è miracolosamente salvato precipitando su una tettoia all'altezza del quinto piano. Ha tuttavia riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e danni fisici gravi a lungo termine.