Bimbo di tre mesi colpito al parco da una pallina da golf: ricoverato con gravi lesioni agli occhi

Un bambino di tre mesi è stato colpito agli occhi da una pallina da golf mentre si trovava in un parco giochi a Birmingham. Il piccolo è stato portato in ospedale con gravi lesioni. L'incidente si è verificato venerdì sera e ha portato all'arresto del responsabile, accusato di aggressione.



La vicenda è stata ricostruita dalla polizia delle West Midlands, che ha fornito alcuni dettagli. La chimata per l'intervento è arrivata alle 20.40, agli agenti è stato chiesto di intervenire in un parco giochi fuori da Radley Court, a Sheldon Heath Road.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione

Un'inchiesta è in corso e chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la polizia

, ​​ha aggiunto la polizia.

