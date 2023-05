Tre bambini e un neonato trovati vivi nella giungla dopo 17 giorni, sopravvissuti a un incidente aereo: la madre è morta

Tre bambini e un neonato sono stati miracolosamente ritrovati vivi dopo aver vagato per 17 giorni nell'Amazzonia colombiana dopo un incidente aereo. I fratelli, che hanno undici mesi, quattro e nove anni e la loro sorellina di 13 anni, sono stati lasciati in balia di animali selvatici e sono sopravvissuti mangiando frutti della giungla prima del salvataggio di ieri.

Harry e Meghan Markle, l'incidente sfiorato e la fuga dai paparazzi: cosa è successo davvero? Il tassista che li portava: «Non è stato un inseguimento»

Il ritrovamento



Tra le vittime anche il pilota dell'aereo e la madre dei quattro bambini di etnia Huitoto. Il presidente Gustavo Petro ha dichiarato il salvataggio una "gioia per il Paese", condividendo la notizia su Twitter, dicendo che i bambini sono stati scoperti dopo "ardui sforzi di ricerca" da parte dei militari. il gruppo potrebbe essere stato trovato in una località remota da un barcaiolo. Più di 100 soldati con cani da fiuto avevano attraversato la giungla tra i dipartimenti di Caquetá, dove è atterrato l'aereo, e Guaviare, entrambi nel sud del paese. Le forze armate hanno affermato che gli sforzi di ricerca si sono intensificati dopo che i soccorritori si sono imbattuti in un "rifugio costruito in modo improvvisato con bastoni e rami", portandoli a credere che ci fossero sopravvissuti.

En las próximas horas se insertarán en la zona más tropas junto a binomios caninos expertos en interdicción y rastro para apoyar las labores.#ProtegemosLaVida pic.twitter.com/9u6IktmT02 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 16, 2023

I sopravvissuti, chi sono

I bambini sono Lesly Mucutuy, 13 anni, Soleiny Mucutuy, nove, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, quattro, e Cristin Neriman Ranoque Mucutoy, 11 mesi. Nelle fotografie rilasciate dalle forze armate si potevano vedere forbici e un elastico per capelli tra i rami sul pavimento della giungla. Sono stati trovati anche il biberon di un bambino e un frutto mezzo mangiato. I soldati hanno trovato i corpi del pilota e di due adulti che stavano volando da una località nella giungla a San Jose del Guaviare, una delle principali città della foresta pluviale amazzonica della Colombia, lunedì e martedì.

La madre morta



La madre dei quattro figli si chiamava Magdalena Mucutuy Valencia. Tre elicotteri sono stati utilizzati per aiutare la ricerca dei bambinoi, uno dei quali ha diffuso un messaggio registrato dalla nonna dei piccoli in lingua huitoto che diceva loro di smettere di muoversi nella giungla. L'altezza e lo spessore degli alberi hanno reso più difficile individuare i bambini dall'alto, visto che alcuni arbusti raggiungono un'altezza di oltre 50 metri. Anche gli animali selvatici e le forti piogge hanno prolungato la ricerca, con condizioni nella giungla considerate pericolose.

L'incidente aereo



Le autorità non hanno indicato cosa abbia causato l'incidente aereo. Il pilota ha segnalato problemi con il motore pochi minuti prima che l'aereo scomparisse dai radar, ha detto l'ente colombiano. È una regione con poche strade a cui è anche difficile accedere via fiume, quindi il trasporto aereo è comune. La gente si chiede come quattro bambini possano essere sopravvissuti per 17 giorni in tali condizioni. C'è stata un po' di confusione durante la notte poiché né le Forze Militari né l'Aeronautica Civile hanno confermato il ritrovamento, nonostante il presidente Gustavo Petro abbia annunciato il salvataggio su Twitter.