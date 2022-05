I bambini morti nella strage alla scuola elementare in Texas: Xavier e Makenna avevano 10 anni, le due maestre amate da tutti

Xavier Lopez e Makenna Elrod avevano solo 10 anni, Uziyah Garcia addirittura otto anni. E ancora Amerie Jo Garza, Eliahana Torres e le due insegnanti Irma Garcia ed Eva Mireles. Sono i nomi di alcune delle vittime identificate dopo la tragica sparatoria in Texas nella scuola elementare di Uvalde, la Robb Elementary. Il bilancio totale del senatore Roland Gutierrez parla di 21 morti: 19 minori e due adulti. Il killer, Salvador Ramos, studente 18enne della Uvalde High School è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti

Xavier Lopez

Dieci anni, frequentava la quarta elementare della Robb Elementary School di Uvalde. A confermare la morte, i suoi genitori. Prima del massacro, sua madre era con lui a scuola per una premiazione.

Eva Mireles

Aveva 44 anni ed era insegnante da 17. Sposata con un ufficiale di polizia, era la mamma di una ragazza che frequenta il college. Il marito Ruben Diaz era un agente di polizia del distretto scolastico. Le foto sui social mostrano un'esercitazione di tiro tenutasi alla Uvalde High School, il 22 marzo, due mesi prima dell'omicidio di sua moglie.

Irma Garcia

Maestra da 23 anni, ne aveva 46: lascia quattro figli. Nel 2019 era stata nominata maestra dell’anno. «La mia “tia” non ce l’ha fatta, si è sacrificata proteggendo i bambini nella sua classe, vi prego di pensare alla mia famiglia quando pregate, Irma Garcia è il suo nome ed è morta da eroina. Era amata da molti e ci mancherà davvero», ha scritto il nipote sui social.

Amerie Jo Garza

Aveva 10 anni, frequentava la quarta elementare. Angel Garza, suo padre, ha scritto su Facebook: «Grazie a tutti per le preghiere e per l’aiuto che mi avete dato nella ricerca di mia figlia. È stata trovata. Il mio piccolo amore ora sta volando con gli angeli in alto. Per favore, non date un secondo per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo. Proteggi il tuo fratellino per me».





Eliahana Torres

Eliahana "Elijah Cruz" Torres aveva dieci anni ed è stata identificata tra i decessi. Frequentava la quarta elementare e martedì non voleva andare a scuola - ha raccontato suo nonno - ma la famiglia gli ha detto che avrebbe dovuto farlo.