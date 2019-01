Bimba si impicca e lascia lettera alla madre: «Volevi che non fossi mai nata, ora sarai felice»

Si è uccisa per rendere la madre

bambina di 10 anni è stata trovata morta accanto a una lettera. La piccola si sarebbe tolta la vita per rendere sua madre "la donna più felice del mondo". La piccola si è impiccata il 6 gennaio, nel giorno del Three Kings Day, o

El Dia de Reyes

, un festival popolare in Messico dove le famiglie si scambiano i regali . Come si legge su Metro.co.uk, la bimba avrebbe scritto di essere

addolorata

per la vita di sua madre, e che la sua morte sarebbe stata un

grande regalo

per lei dal momento che le diceva sempre

.

Sono io il motivo per cui papà è andato via di casa

spero che un giorno ti ricordi di me e quando sarai in cielo, finalmente, mi abbraccerai

. Le autorità di Aguascalientes, in Messico, stanno indagando sulla morte e hanno confermato la causa del decesso come strangolamento per impiccagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«la più felice del mondo». Il fatto straziante è avvenuto in Messico dove una«vorrei che non fossi mai nata»» e» ha lasciato scritto la bambina