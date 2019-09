Bambina obesa muore a 13 anni: «La madre la nutriva solo con cibo spazzatura»

di Alessia Strinati

a causa dell'senza che la madre abbia fatto nulla per aiutarla. Un'adolescenteper anni, senza che la mamma si preoccupasse del suo peso o che facesse attività sportiva. La ragazzina ha sviluppato un'obesità tanto grave da ucciderla anche in tenera età.La donna, di Manchester , è stata accusata di aver fatto del male alla figlia. Non solo le dava costantemente da mangiare cibo spazzatura, ma non le ha mai nemmeno fornito un kit necesessario per fare attività sportiva a scuola. Pare che la ragazzina, descritta da tutti come una persona solare e sorridente, fosse arrivata a pregare gli insegnanti di non dire alla madre che faceva esercizio fisico durante le ore scolastiche.Quando le è stato chiesto del peso della figlia, la donna ha risposto che era pigra e grassa. La ragazzina era stata ricoverata in ospedale, proprio perché l'obesità aveva avuto delle conseguenze sulla sua salute, ma in ogni circostanza la donna si è mostrata aggressiva nei confronti della figlia fino a quando la 13enne non è morta. Il cuore della ragazza era troppo appesantito, ma i medici non sono stati in grado di effettuare un trapianto proprio a causa del suo peso. Ora la madre è a processo e rischia il carcere.