Bambina di 10 anni scaraventata all'esterno della giostra muore sotto gli occhi dei genitori

di Federica Macagnone

I suoi genitori l’hanno vista volare e atterrare rovinosamente sull’asfalto. Una scena terrificante che non dimenticheranno mai: in quel momento la loro vita è cambiata per sempre. La figlia di 10 anni era salita su una giostra con l’entusiasmo tipico dei bambini: vedendola così felice i genitori non potevano immaginare che quel sorriso sul volto della piccola sarebbe stato l’ultimo.La bimba era al Deerfield Township Harvest Festival, di Deerfield, quando ha chiesto ai genitori di poter fare un giro sul Wisdom Super Sizzler, una giostra con lunghi bracci dove le macchine vengono lanciate a tutta velocità in tutte le direzioni. I genitori la stavano guardando mentre si divertiva quando la bimba è stata espulsa dalla giostra a velocità folle ed è finita con violenza sull’asfalto. Il padre e la madre sono andati subito a soccorrerla, ma lei giaceva immobile a terra.Chiamati immediatamente i soccorsi, la bimba è stata trasportata in aereo all'ospedale della Cooper University, dove è stata dichiarata morta intorno alle 19.20. I responsabili del festival hanno dichiarato sul loro sito web che le giostre sono state fornite da Skelly's Amusements, di Williamstown, che ha dichiarato sulla propria pagina Facebook di avere «il cuore spezzato dalla morte.della bimba. Le parole non possono esprimere i nostri sentimenti e porgiamo le nostre più profonde condoglianze alla famiglia della vittima».La polizia dello Stato del New Jersey ha dichiarato in una nota: «La polizia sta indagando sulla morte di una bambina di 10 anni che ha riportato ferite mortali dopo essere stata espulsa da una giostra. La causa e le circostanze restano sotto inchiesta e non sono disponibili ulteriori informazioni». Gli organizzatori del festival hanno annullato la parata di domenica e hanno detto che le giostre e i giochi sono stati temporaneamente chiusi in attesa del completamento di un'ispezione.