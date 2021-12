Bambina muore strangolata con la corda dell'altalena: era in videochiamata con gli amichetti

Stava facendo una videochiamata di gruppo con gli amici di scuola quando dondolandosi sull’altalena si è strangolata con le corde. La tragedia nella quale è morta Grace una bambina inglese di 11 anni è avvenuta Widnes, nella contea del Cheshire vicino Liverpool, lo scorso maggio. Ma oggi durante l’udienza, riporta il Sun, sono stati rivelati i dettagli della sua ultima chiacchierata con i compagni. Secondo quanto riferito dall’ispettore, durante la videochiamata «Grace aveva mostrato loro la corda aggiungendo 'Potrei infilarci il collo e impiccarmi'. Ha detto che in modo scherzoso». Dopodiché silenzio e il telefono lasciato puntato verso il cielo.

APPROFONDIMENTI ABBANDONO DI MINORE Follia all'asilo nido: scoppia una maxi-lite tra i piccoli... L'ALLARME Bimba di due anni ingerisce marijuana e finisce in ospedale: è...

Leggi anche > Poliziotto uccide la moglie e altre 5 persone con un kalashnikov

Spaventati, gli amici hanno raccontato tutto ai genitori che hanno fatto scattare l’allarme. A trovare la bambina è stata la madre. Quando l’ambulanza è arrivata era in arresto cardiaco e dopo vari tentativi di rianimazione è stata stabilizzata in ospedale dove però è morta dopo 5 giorni. La madre ha anche respinto i sospetti di un gesto di autolesionismo: Grace era una bambina felice ed aveva appena ricevuto la pagella con ottimi voti. L’indagine ha confermato che non c’erano circostanze sospette e ha escluso il coinvolgimento di altre persone. Un incidente, un gioco finito in tragedia. Queste le uniche conclusioni per ora possibili.