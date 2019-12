Bimba di 5 anni si ammala dopo la festa di Natale e muore l'indomani tra le braccia dei genitori

di Alessia Strinati

Siopo unaqualche giorno dopo. La piccola Isla Wilkinson è morta atra le braccia dei suoi genitori dopo che si era sentita male dopo una festa di Natale trascorsa insieme ad altri bambini . La bambina, diera tornata a casa con la febbre, ma i genitori l'avevano messa a letto convinti che fosse solo influenza.Il giorno dopo però le sue condizioni peggioravano: la febbre era salita e aveva una forte tosse così l'hanno portata in ospedale. In pochi minuti le sue condizioni si sono aggravate, il suo cuore ha smesso di battere per 20 minuti prima che i medici potessero intervenire. Isla è stata messa in coma e sono stati fatti dei test che però hanno mostrato danni cerebrali irreversibili.La bambina stata descritta da tutti come in piccolo angelo, era amatissima dai suoi genitori e molto legata al fratello. Quanto accaduto ha sconvolto tutti i suoi cari che hanno visto la loro piccola morire tra le braccia in poche ore, per quella che sebrava essere solo una semplice influenza. Non sono ancora noti i motivi che possano aver portato all'arresto cardiaco, l'autopsia svelerà le ragioni del decesso.