Tragedia durante la vacanza in Egitto. Bambina di Pianella (Pescara) precipita dal terrazzo dell'Hotel e muore a 13 mesi. E' successo a Sharm El Sheikh, paradiso delle vacanza sul mar Rosso. La dinamica è ancora oscura. Sembra che la bimba fosse sul balcone dell'albergo insieme al padre. Qualcosa è successo e la piccina è precipitata.

Ora le autorità italiane sono in contatto con quelle Egiziane per capire l'accaduto e per l'assistenza alla famiglia di Pianella.