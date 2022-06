Balletto di Mosca, tre morti misteriose: trovata senza vita anche Alesya Lazareva, aveva 20 anni

Era bellissima, con un grande talento e aveva appena 20 anni. La ballerina russa Alesya Lazareva, della compagnia del Teatro del balletto classico Kasatkina e Vasilev, è stata trovata morta nel suo appartamento di Mosca per circostanze ancora tutte da chiarire ma la sua prematura scomparsa si tinge di giallo: Alesya infatti è la terza ballerina morta nel giro di poche settimane a Mosca. Ed è subito mistero.

Le altre morti misteriose

Qualche giorno prima infatti, Anatoly Soi, il 23enne primo ballerino del balletto del Cremlino, è morto asfissiato a causa di una fuga di gas e nei giorni precedente ha perso la vita, per cause sconosciute, una studentessa 15enne di una delle scuole di coreografia di Mosca, il cui nome non è stato rivelato perché minorenne.

Giallo sul malore della ballerina

Secondo fonti russe Alesya sarebbe caduta in bagno perdendo conoscenza. La giovane ballerina era nata a Samara, ma aveva studiato danza classica a Togliattigrad, per poi trasferirsi a Mosca, dove ha proseguito gli studi presso la Moscow Choreographic School presso il Gzhel State Dance Theatre. All'età di 14 anni, Lazareva ha vinto un premio speciale al Blue Bird All-Russian Competition for Young Talents e avrebbe potuto continuare i suoi studi all'Accademia del balletto di Monaco, ma è rimasta a Mosca. Grande cordoglio è stato espresso da tutti i componenti della compagnia di cui faceva parte