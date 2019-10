Babysitter spezza spina dorsale a un neonato di 4 mesi: il piccolo non smetteva di piangere

In un rapporto diffuso dalla polizia di South Daytona si legge:

Parlando con il sospetto, la sua storia è cambiata più volte portandoci a credere che stesse mentendo

Godden è accusata di abusi su minori aggravati ed è detenuta in prigione senza cauzione.

Ila cui badava piangeva troppo, lagli spezza la. La 21enneha ammesso alla polizia di aver trattato il bimbo «forse in maniera un po' troppo dura o aggressiva». I fatti risalgono a lunedì scorso, quando la ragazza si prendeva cura del piccolo, di soli 4 mesi, in casa sua a Daytona Beach (Florida). Amy Godden ha portato il bimbo all'ospedale, dove è arrivato con la colonna vertebrale rotta, e poi ha chiamato i parenti. Attualmente è in carcere con l'accusa di abusi sui minori.LEGGI ANCHELa dinamica dell'incidente non è ancora chiara: la ragazza, infatti, ha mentito più volte alla polizia, che l'ha interrogata per capire come il piccolo si sia procurato un infortunio tanto grave. Prima aveva dichiarato di aver preso il bambino dal dondolo e che, probabilmente, gli era rimasto il braccio incastrato nelle barre laterali. Poi ha ritrattato, affermando di non avere alcuna responsabilità nell'infortunio del piccolo e di averlo già trovato in quello stato.La versione di Amy Godden è cambiata ancora in seguito, quando ha raccontato che il braccino del neonato è rimasto inacastrato sotto il suo corpo mentre cercava di confortarlo.».