Baby ladra quattordicenne, ruba 75mila euro e li dà alle amichette

Baby ladra ad appena 14 anni: per essere accettata dal gruppo di amiche a scuola, una ragazzina in Giappone ha rubato 10 milioni di yen in contanti - equivalenti a più di 75mila euro - durante frequenti visite nell'abitazione di un'amica, e poi distribuito il denaro tra le sue compagne di classe.



La ragazza, al terzo anno di scuola media, ha ammesso il furto e raccontato agli investigatori di aver ripartito circa un milione di yen a ciascuna delle dieci diverse compagne di classe. La polizia è riuscita a recuperare quasi 8 milioni dell'importo che era stato prelevato in diverse visite compiute dalla ragazza tra inizio gennaio e fine febbraio di quest'anno.



La giovane ha spiegato di essersi sentita estromessa dal circolo delle sue amiche, e per questo motivo di aver sviluppato una condizione di stress emotivo. Secondo l'indagine ancora in corso, a metà febbraio la madre della ragazza aveva rinvenuto una borsa piena di denaro in contanti in un guardaroba in casa, e la figlia aveva raccontato che i soldi le erano stati consegnati da un uomo con la richiesta di accudirli.

