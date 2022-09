Azov, liberati i prigionieri in uno scambio con la Russia: gli eroi dell'acciaieria tornano in Ucraina

La Russia ha rilasciato 215 prigionieri di guerra, 205 ucraini e 10 stranieri, in uno scambio. Tra questi ci sono 108 membri del reggimento Azov della Guardia Nazionale, alcuni dei quali hanno difeso Azovstal, un'acciaieria che era l'ultima roccaforte dell'esercito ucraino a Mariupol, nell'oblast' di Donetsk, prima che la città fosse interamente occupata dalla Russia a maggio.

Comandanti Azov liberati in uno scambio di prigionieri. «Ai russi l’oligarca Medvedchuk»

Liberati prigionieri Azovastal, lo scambio

Tra gli ucraini rilasciati ci sono 124 ufficiali, inclusi comandanti di alto profilo come il tenente colonnello della Guardia nazionale ucraina Denys Prokopenko, il vice comandante di Azov Sviatoslav Palamar, nonché il comandante della 36a brigata marina Serhii Volynskyi, che erano i volti di la difesa dell'Azovstal.

It is reported that Azov native "Orest" Dmytro Kozatskyi, the author of unparalleled photos from Azovstal, is also FREE 🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/B5idTyyVeb — Slava Ukraini ✙ (@Heroiam_Slava) September 21, 2022

Secondo Yermak, anche 10 stranieri che hanno combattuto per l'Ucraina sono stati rilasciati nell'ambito dello scambio . Includono soldati stranieri che sono stati illegalmente condannati a morte da delegati russi nei territori occupati dell'Oblast' di Donetsk.

Yermak ha affermato che in base all'accordo, l'Ucraina ha ottenuto 200 prigionieri di guerra in cambio di Viktor Medvedchuk , il politico ucraino filo-Cremlino di più alto profilo ed ex braccio destro del presidente russo Vladimir Putin nel paese. Medvedchuk è stato arrestato ad aprile con l'accusa di alto tradimento.

Separatamente, cinque alti comandanti della difesa dell'Azovstal sono stati scambiati con 55 prigionieri di guerra russi, i cui nomi non sono stati rivelati. I cinque comandanti sono stati consegnati ad Ankara in Turchia. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, la condizione è che rimangano in Turchia "fino alla fine della guerra".

Il più giovane difensore dell'Azovstal, il 19enne Nazar Grintsevich, è tornato dalla prigionia Un giovane paramedico di Vinnitsa con l'indicativo di chiamata "Grenka" .Per tre mesi è rimasto con altri difensori all'Azovstal

Mykhailo Dianov "Il Pianista" rilasciato dalla prigionia

Kateryna "Birdie" Polishchuk è viva e in Ucraina





Dmytro Kozackiy, in noto fotografo dell'Azovstal, è tornato a casa