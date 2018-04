Avicii, eseguite due autopsie. Un amico: «Non sembrava malato»

Avicii - il vero nome è Tim Bergling - è stato trovato morto a Muscat, in Oman, all'età di 28 anni, le autorità del paese hanno ufficialmente escluso qualsiasi circostanza sospetta che circonda la sua morte. Secondo un rapporto della Tre giorni dopo che il DJ svedese- il vero nome è- è stato trovato morto a Muscat, in Oman, all'età di 28 anni, le autorità del paese hanno ufficialmente escluso qualsiasi circostanza sospetta che circonda la sua morte. Secondo un rapporto della CNN , la Royal Oman Police ha effettuato due autopsie postmortem e ha confermato che non c'erano

sospetti criminali

in gioco, con ulteriori informazioni che probabilmente emergeranno nei prossimi giorni.

La polizia ha anche confermato che i suoi genitori, sorelle e fratello erano arrivati ​​nel paese e sono

completamente devastati

.

La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di soddisfare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile

, ha detto il suo portavoce.

Non verranno fornite ulteriori dichiarazioni

.

La direzione dell'hotel. L'hotel Hills Resort di Muscat ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardante la morte di Avicii.

Abbiamo ricevuto una quantità eccessiva di chiamate e messaggi riguardo alla sfortunata morte di Tim Bergling, ma per motivi di privacy, non siamo in grado di fornire dettagli riguardo alla sua morte

Avicii sembrava essere di buon umore mentre si godeva la sua vacanza - spiegano dall'hotel - Per quanto abbiamo apprezzato la sua compagnia qui al Muscat Hills Resort, siamo estremamente tristi nel sentire e leggere tutte le notizie recenti e quindi vorremmo esprimere le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi fan. Dedicheremo la nostra prossima festa Beats by the Beach il 27 aprile in memoria di Avicii e faremo accendere le luci della baia per tutta la notte per mantenere il suo spirito

.



L'utlimo selfie. Uno degli ultimi ad aver parlato con lui è stato Maitrai Joshi, un DJ con base a Muscat.

Mi è sembrato davvero carino, le sue ultime parole sono state che a lui è piaciuto molto il mio stile musicale

su Times of Oman. Maitrai spiega che Avicii aveva programmato di vedere altro dell'Oman.

Stavo giocando lì e l'ho riconosciuto - racconta - sono andato da lui e ho chiesto una foto, poi sabato sono andato lì per cena ed era lì con il suo gruppo di amici e ho scattato la mia seconda fotografia. Ha detto che il giorno seguente avrebbe lasciato il resort per andare a visitare la periferia

.



Poi aggiunge dell'altro.

Ad essere onesti, non mi è sembrato malato - ha detto Maitrai - Quando l'ho incontrato gli ho chiesto come gli piaceva Muscat e mi ha detto che gli piaceva molto. E quando ho saputo della sua morte sono rimasto davvero scioccato

Un portavoce della polizia dell'Oman la spiegato alla tv pubblica svedese SVT che «non vi è il sospetto che dietro la morte del giovane dj e produttore vi sia un crimine». Ma la polizia in questo paese del Golfo - scrive Le Monde - ha «tutte le informazioni sulla morte» del ventottenne DJ, ma «si rifiuta di renderle pubbliche per ragioni di riservatezza» su richiesta della famiglia , ha continuato la fonte sotto copertura di anonimato.Alcuni media raccontano che Avicii aveva sofferto di pancreatite acuta, dovuta all'abuso di alcol. E nel 2014, un anno dopo aver ricevuto il secondo Grammy consecutivo, il dj era stato costretto a cancellare una serie di concerti per riprendersi dall'intervento di rimozione della cistifellea e dell'appendice. Qualche mese fa aveva rilasciato un'intervista al 'Rolling Stone' dicendo che non riusciva più a vedere i suoi amici esibirsi sul palco.».», racconta in un'intervista».