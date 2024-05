A distanza di due mesi dal primo caso di influenza aviaria trasmessa all'uomo in Texas, una seconda persona è stata contagiata. Secondo quanto viene riportato dai media locali, la persona lavora in una fattoria dove il virus H5N1 ha infettato le mucche, nello stato del Michigan.

Il secondo caso

Il secondo caso di influenza aviaria trasmessa all'uomo è nello stato del Michigan. Secondo quanto viene riportato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), ha riportato riportato sintomi oculari come nel caso del “collega” texano, protagonista del primo probabile contagio mucca-uomo. Nella ricostruzione della CDC, Il lavoratore del Michigan, che era stato monitorato perché il virus circolava tra i bovini dell'azienda dove è impiegato, ha segnalato dei sintomi alle autorità sanitarie locali. Dal paziente sono stati infatti prelevati due campioni di materiale biologico, uno dal naso e l'altro dagli occhi. Quello nasale è risultato negativo al virus dell'influenza mentre quello oculare è stato inviato ai Cdc. L'esame ha confermato l'infezione da virus aviario, mentre il campione nasale è risultato nuovamente negativo per l'influenza anche alle analisi effettuate dal Cdc.

L'infezione

Entrambi i casi sono accumunati dallo stesso sintomo, la congiuntivite. Come spiega la Cdc: «La congiuntivite è stata associata anche a precedenti infezioni umane da virus dell'influenza aviaria A. Sebbene non sia noto esattamente come le infezioni oculari derivino dall'esposizione al virus aviario, potrebbero essere dovute alla contaminazione degli occhi magari raggiunti da uno spruzzo di fluido contaminato, o causata dal contatto tra gli occhi e qualcosa di contaminato dal virus, come una mano. Alti livelli di virus A/H5N1 sono stati infatti riscontrati nel latte non pastorizzato di mucche infette».

Cdc: «Possibili casi ma rischio basso»

Secondo il Cdc la possibilità che ci possano essere nuovi casi negli Stati Uniti è molto alta ma comunque un rischio di un contagio cosi elevato per il momento sembra essere molto basso: «Considerati gli elevati livelli di virus H5N1 nel latte crudo delle mucche infette e l'entità della sua diffusione nelle vacche da latte negli Stati Uniti, potrebbero essere identificati ulteriori casi umani “simili” a quelli che negli Usa hanno colpito finora due lavoratori del settore lattiero-caseario».