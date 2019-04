Avengers Endgame, spoilera il finale fuori dal cinema: picchiato da un gruppo di persone

Spoilerare può essere pericoloso. Ne sa qualcosa un uomo che fuori da un cinema di Hong Kong si è lasciato sfuggire il finale di Avengers: Endgame, l'ultimo capitolo della saga, ed è stato picchiato selvaggiamente. E' successo in una sala cinematografica di Causeway Bay dove stando a quanto sostiene AsiaOne un ragazzo ha iniziato a parlare apertamente di dettagli sul film di fronte a chi era in fila al cinema. Un gruppo di persone lo ha aggredito fisicamente, lasciandolo sanguinante a terra.

Sui social altre persone che hanno assistito all’evento hanno confermato la notizia, spiegando che l’uomo ha rivelato diversi spoiler sul film a gran voce, attirando l’ira delle persone in fila.

Man in Hong Kong reportedly beaten up outside cinema for leaking #AvengersEndgame spoilers https://t.co/iUFZo2x2et pic.twitter.com/fCij5m18B1