Ivan Sushko, il capo dell'occupazione russa a Zaporizhzhia ucciso da un'autobomba ucraina

Un'autobomba ha ucciso Ivan Sushko il capo dell'occupazione russa a Mykhailivka, nei pressi di Zaporizhzhia (Ucraina). La notizia è stata diffusa su Telegram Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione russa ed è rapidamente rimbalzata su tutti i media ucraini e russi. Un attacco riuscito per gli ucraini, che testimonia come Kiev non si rassegni all'occupazione nemica e stia contrattaccando per destabilizare i territori in mano ai russi e tentare una riconquista.

Secondo la nota divulgata dai russi, Sushko è stato ferito nello scoppio di un'autobomba il 23 agosto ed è poi morto in ospedale. L'ordigno era stato piazzato sotto il sedile del guidatore della sua auto.

Il giorno dell'Indipendenza

La notizia arriva in un giorno importante per l'Ucraina. Oggi 24 agosto è il giorno in cui si celebra l'indipendenza di Kiev dall'URSS, ottenuta nel 1991. Il consigliere del sindaco della città di Mariupol ha condiviso la notizia sul suo Telegram scrivendo «I primi saluti nel Giorno dell'Indipendenza da Zaporizhzhya».

La città di Mykhailivka è sotto controllo russo

Mykhailivka si trova a circa un'ora dalla centrale nucleare di Zaporizhzhya, che è stata catturata dai russi a marzo e che nelle ultime settimane è stata al centro della tensione internazionale. Scambi di accuse, bombardamenti tra Kiev e Mosca hanno infatti fatto temere il pericolo di fughe radioattive dall'impianto.

I capi di Mosca nel mirino di Kiev

L'assassinio di Sushko si aggiunge a una lunga lista di generali di Putin e dei capi dell'occupazione finiti nel mirino di Kiev e uccisi. Il 6 agosto era stato ucciso il vice capo dell'occupazione a Kherson. Pochi giorni fa un funzionario russo insediato a Novaya Kakhovka è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa.

Pochi giorni fa Igor Telegin, funzionario russo a Kerson, era sfuggito a un altro attentato con autobomba. All'inizio del mese il capo dell'amministrazione di Kherson era stato ricoverato in ospedale a Mosca dopo quello che il ministero della Difesa russo ha detinito "un tentativo di avvelenamento".