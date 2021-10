Tra gli obiettivi del G20 in corso a Roma e della Cop26 che inizierà domani a Glasgow c'è quello di favorire la transizione ai veicoli elettrici per abbattere le emissioni rapidamente entro il 2030. Un passaggio da auto con motori termici a quelle con motori elettrici che, una colonnina per la ricarica alla volta, in Italia stiamo un po' faticando a concretizzare. Eppure per quella data i veicoli in circolazione potrebbero essere differenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati