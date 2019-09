Parcheggia l'auto in cucina per paura dell'uragano Dorian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le foto hanno fatto il giro del web, grazie alla prontezza di, moglie di Patrick "l'automobilista previdente". Siamo in, qui l'uraganoha devastato il territorio causando anche vittime. La foto scattata in una casa dimostra una Smart piazza in cucina, il posto più sicuro secondo Patrick Eldridge preoccupato dei possibili danni al passaggio del tornado.Intanto l'uragano Dorian è risalito a categoria 3 (dopo essere sceso da 5 a 2), mentre si appresta a colpire le coste sudorientali degliminacciando di inondazioni la Georgia e il sudovest della Virginia. Dorian potrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore, ma il National Hurricane Center prevede un suo progressivo indebolimento domani e venerdì. Oltre 1.500 persone si sono messe al riparo in 28 rifugi della Carolina del Sud, dove raffiche di pioggia hanno iniziato nella tarda serata di ieri a colpire la storica città portuale di Charleston