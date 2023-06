Incidente choc sfiorato: il conducente non vede la rampa del carroattrezzi e prova a compiere una manovra da stuntman

Sembra una ricostruzione delle piste giocattolo della Hot Wheels ma non lo è. L'auto di un automobilista si è impennata ed è «volata» ad un'altezza di 40 metri circa dopo essere saltata su una rampa di un carroattrezzi. L'episodio è avvenuto in Georgia.

La scena è stata ripresa da una telecamera della polizia. Un carro attrezzi aveva abbassato la rampa per liberare un'auto incidentata su un'autostrada della Georgia, ma poi un'automobilista è arrivata da dietro e ha imboccato la rampa a tutta velocità.

La sua berlina è stata lanciata in aria, con un'impennata di circa 40 metri, prima di precipitare nuovamente sulla carreggiata. Lo spaventoso spettacolo è stato ripreso dalla telecamera di un agente dello sceriffo della contea di Lowndes che stava assistendo all'incidente iniziale sul lato ovest della Georgia Highway 38, vicino a Valdosta.

Secondo la polizia, alla guida della berlina c'era una donna di 21 anni di Tallahassee, in Florida. È stata portata al South Georgia Medical Center con quelle che il rapporto dell'incidente descrive come sospette lesioni gravi.

L'incidente è avvenuto il 24 maggio, ma ha attirato nuova attenzione dopo la pubblicazione del video della polizia. Il filmato mostra un demolitore fermo sulla corsia di sinistra in direzione est dell'autostrada divisa a quattro corsie, di fronte al luogo in cui l'agente e altre persone stavano lavorando alla scena dell'incidente. Una Nissan Altima viene vista arrivare da dietro il demolitore sulla strada, dove il limite di velocità è di 65 miglia orarie. L'auto si dirige poi sulla rampa del demolitore e ne scavalca la cabina.

La berlina si contorce in aria, atterra su un fianco e sul tetto e rotola dopo aver urtato un'auto che viaggiava sulla corsia di destra. Il vicesceriffo grida di sorpresa, poi comunica rapidamente la nuova emergenza alla radio e si dirige di corsa verso il luogo dell'incidente. La Altima si ferma sul lato destro, con la parte anteriore rivolta verso la strada in direzione del camion. Secondo il rapporto dell'incidente, il carro attrezzi aveva le luci di emergenza accese mentre si trovava sulla corsia di sinistra. Questo dettaglio non è evidente dal video, poiché il veicolo non ha luci di emergenza sul tetto.

Un operatore di emergenza che stava camminando davanti al carro attrezzi nella corsia erbosa ha evitato per un soffio quello che avrebbe potuto essere un grave infortunio, dato che l'urto iniziale gli ha fatto volare davanti un enorme pezzo di detriti.

A driver's car soared 120 feet after vaulting off of a tow truck's ramp in Georgia - The scary spectacle was captured on video by the body camera of a sheriff's deputy who was helping with another crash on the highway. via NPR https://t.co/LT6w1bdR8u

— Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) June 2, 2023