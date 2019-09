Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 6 settembre 2019

Al menos cuatro muertos y dos heridos en Berlín después de que un Porsche haya arrollado a peatones. El destino del conductor no ha sido publicado por ningún medio - BILD pic.twitter.com/MBMCvbY8jE — 6W (@6W_es) 6 settembre 2019

Dramma a, nella zona di. Un Suv Porsche, con tre persone a bordo, ha investito altro quattro persone, tra le quali un bambino (di circa 3 anni), uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19: alle 19.09, per la precisione, è partita la chiamata ai pompieri. Il bambino ucciso sarebbe stato in compagnia della nonna (anche lei investita e uccisa), mentre, secondo quanto riferisce la, la madre sarebbe sopravvissuta. Sul posto, quaranta tra agenti e vigili del fuoco: la zona è stata chiusa al traffico e isolata.Leggi anche: -> Texas, spara sulla folla all'auto in corsa: 7 morti e 20 feriti, ucciso Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, da un primo esame della scena, si sarebbe trattato di un incidente: la polizia, infatti, ritiene che l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto, a causa dell'alta velocità. Si parla anche di altri tre feriti: il conducente, e due passeggeri nella Porsche (tra cui una bambina di 6 anni e la mamma del conducente). La Invalidenstraße, all'altezza di Ackerstraße, è stata chiusa al traffico, la polizia sta invitando la cittadinanza a non ostacolare i soccorsi.