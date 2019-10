Secondo la ricostruzione della polizia l'assassino, un 25enne di Kitzbuehel, era stato lasciato dalla fidanzata diciannovenne due mesi fa. Ieri sera l'ha incontrata in un locale accompagnata da un altro ragazzo ed è nato un diverbio. Alle cinque del mattino il giovane si è quindi presentato a casa di lei, e dopo una nuova discussione è stato mandato via dal padre della ragazza.



Il 25enne è quindi tornato a casa, ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell'abitazione dell'ex fidanzata rompendo il vetro della finestra ed ha ucciso la ragazza, il suo nuovo fidanzato e altri familiari che si trovavano nell'appartamento. Poi si è presentato in commissariato, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto: «Ho appena ucciso 5 persone».



È stato proclamato il lutto cittadino a Kitzbuehel dopo il folle gesto. La famiglia viveva in una villetta della località austriaca dove era stato ricavato anche un appartamentino occupato dalla giovane e dal suo nuovo fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA