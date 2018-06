Un treno ha deragliato, stamattina presto, in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All'interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari. È accaduto nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. Sul posto ci sono molti soccorritori e ben tre elicotteri.

A bordo del treno, che ha subito un incidente stamani in Bassa Austria, sarebbero rimasti feriti in modo lieve circa 26 passeggeri, tre sono invece in condizioni gravi. È quello che emerge da un primo bilancio del deragliamento nella zona di Gerersdorf, fornito dalla Croce rossa. L'incidente è avvenuto alle 7 di stamani, nei pressi di Voellerndorf, non lontano da St. Poelten. A bordo del convoglio si trovavano 80 passeggeri, fra cui molti scolari.

