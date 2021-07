Variante Delta e lockdown, a Sydney schierato l'esercito per far rispettare i divieti: salgono proteste e contagi

Il lockdown anti Covid in Australia non è gradito e tantomeno rispettato? Arriva l'esercito: centinaia di militari saranno schierati a Sydney, in Australia, per aiutare le forze dell'ordine a far rispettare i divieti imposti a seguito della diffusione della variante Delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti.

Australia, esercito schierato per far rispettare il lockdown

Come riporta la 'Bbc', i soldati dell'Australian Defence Force saranno addestrati durante il weekend e lunedì si uniranno alle pattuglie delle forze di sicurezza. L'utilizzo dei militari sta facendo discutere in Australia, dove molti reputano la misura esagerata.

Il lockdown - in vigore almeno fino al 28 agosto - finora non ha bloccato i contagi. Oggi le autorità sanitarie hanno registrato 170 nuovi casi nella città più grande del Paese.