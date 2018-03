Sale in aereo, ma il suo vicino di posto è un maniaco: molestata per tutto il viaggio

Viaggio da incubo per una donna su un volo della Tigerair in Australia seduta accanto a un maniaco. E' stata lei stessa a raccontare la sua vicenda, di quando stava volando da Brisbane a Sydney. La passeggera di era spostata dal suo posto originale vicino al corridoio, per sedersi vicino alla finestra. A raccontare l'episodio è il Sun. Poco prima di decollare, un uomo sui vent'anni, "con la testa rasata e la lunga coda di cavallo in cima", si sedette nel suo posto originale e cominciò a "strofinarsi" le parti intime.

L'ha fatto per tutto il tempo - racconta la donna - cambiando le mani, sfregandosi di continuo

. La passeggerà cercò di allertare anche il personale di bordo, ma senza successo. Il maniaco lasciò il suo posto per qualche minuto e al suo ritorno toccò il braccio della donna per mostrarle un messaggio che aveva scritto sul suo cellulare. Il messaggio diceva: "Mi dispiace per prima se ciò ti ha fatto sentire a disagio." Ma non riuscendo a avere alcun tipo di risposta, le mostrò un altro messaggio che diceva: "Penso che tu sia molto bella, hai un ragazzo?".



La passeggera furiosa, in seguito ha presentato una denuncia formale a Tigerairline. E la loro risposta è stata: "Dopo aver letto il vostro feedback, vorrei cogliere l'occasione per offrire le mie sincere scuse per gli eventuali disagi causati da questa esperienza. Questo non è davvero ciò a cui aspiriamo con il nostro servizio di consegna. Capiamo che seduta accanto alla persona che ha un odore puzzolente ti ha causato disagio. Tigerair ha dichiarato a news.com.au: " La sicurezza, il benessere e il comfort dei nostri passeggeri sono la nostra priorità assoluta. Tigerair ha una politica di tolleranza zero per comportamenti inappropriati di qualsiasi tipo e stiamo attualmente esaminando l'incidente come una questione di priorità".

