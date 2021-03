Australia sotto attacco. Un'invasione di topi sta colpendo il Nuovo Galles del Sud, Stato dell'Australia in cui si trova la capitale Sydeny. Topi e ratti che si sono intrufolati nelle case, negli hotel e negli ospedali. Le autorità stanno aiutando i cittadini a pizzare trappole, a bloccare le porte e le finestre per fermare l'onda di roditori. Ma alcuni non sono riusciti a fermarla. E alcuni motel sono stati costretti a chiudere perché ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati