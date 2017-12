Deputato chiede al compagno di sposarlo in aula: commozione in Parlamento

di Federica Macagnone

Con sobrietà, eleganza, il groppo in gola e le lacrime trattenute a stento davanti a tutto il Parlamento. Così il deputato australiano Tim Wilson ha fatto la sua proposta di matrimonio a Ryan Bolger, da lungo tempo suo fidanzato, proprio nel bel mezzo del discorso che stava tenendo in aula a Canberra durante il dibattito sul disegno di legge che renderà legale le nozze tra gay e che dovrebbe essere approvata in settimana. Il tutto dopo la schiacciante vittoria del "sì" al referendum sul tema che si è tenuto a metà novembre e al quale ha partecipato l'80% dell'elettorato.Nel suo intervento, Wilson ha raccontato come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia stato la "colonna sonora" del suo rapporto con Ryan Bolger. «Il nostro rapporto - ha detto - è rappresentato dagli anelli che portiamo entrambi alla mano sinistra e che sono la risposta alla domanda che finora non avevamo potuto fare. Quindi adesso non resta che una sola cosa da fare. Ryan Patrick Bolger: vuoi sposarmi?». Ryan, che assisteva alla seduta dai banchi riservati al pubblico, ha annuito sorridendo mentre i parlamentari applaudivano in un'atmosfera piena di sorpresa. Un momento emozionante per tutti che sta facendo il giro del mondo grazie al video postato sui social.Il governo di coalizione liberal-nazionale del primo ministro Malcolm Turnbull e il principale partito laburista dell'opposizione hanno dichiarato che mirano a far passare la legge entro il 7 dicembre, anche se eventuali emendamenti potrebbero allungare i tempi. Il passaggio della legge renderà l'Australia la 26ª nazione a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, uno spartiacque per un Paese in cui alcuni Stati, fino al 1997, consideravano illegale l'omosessualità.«Questa è una fondamentale questione di equità - ha detto oggi Turnbull al Parlamento - Una società che promuove la libertà e l'uguaglianza, secondo la legge dovrebbe riconoscere agli omosessuali il diritto al matrimonio. Il messaggio di oggi, per ogni gay di questa nazione, è chiaro: "Noi amiamo, ti rispettiamo e la tua relazione con il tuo partner è riconosciuta dal Commonwealth come legittima e onorevole alla pari di quella di chiunque altro"».