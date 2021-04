Fregon, la città australiana (dove il crimine è esploso) che vive senza leggi né corpo di polizia

Nel 2013 venne prodotta una pellicola americana dal titolo 'The Purge. La notte del giudizio', ambientata in un futuro distopico in cui per mantenere i tassi di criminalità e disoccupazione bassi, il governo istituisce un periodo annuale di dodici ore, durante il quale tutte le attività criminali, incluso l'omicidio, diventano legali.

In Australia e più precisamente nella città di Fregon vive una comunità aborigena dove la finzione è una realtà senza scadenza temporale. La piccola località, situata a circa 1.300 chilometri a nord di Adelaide, la capitale dello Stato, è sede di continui crimini e violenze. Nella città vive una comunità aborigena, una delle sei nelle terre dell'APY sprovvista di regole, controlli e di un corpo di polizia pronto a vigilare.

Lo stupro dell'infermiera

Nel 2016 Fregon si è macchiata dell'ennesima aggressione sessuale nei confronti di un'infermiera, Gayle Woodford, 56 anni, che aveva assunto un ruolo presso il Consiglio sanitario di Nganampa e che spesso si era recata in quella zona. Attirata in una trappola, rapita, violentata la donna è poi stata uccisa.

L'episodio ha scatenato una serie di indagini sui pericoli che devono affrontare gli operatori sanitari in aree remote e ha gettato i riflettori sulla realtà di Fregon. Il vice coroner del South Australia, Anthony Schapel, ha consegnato giovedì scorso un rapporto schiacciante sulla tragica fine della signora Woodford per mano del residente locale Dudley Davey, che ora sta scontando una condanna a 32 anni per il crimine. Le sue scoperte dipingono un quadro preoccupante e raccomandano di stabilire una presenza permanente della polizia dato il livello di violenza. «L'omicidio della signora Woodford è in linea con l'illegalità generale all'interno della comunità di Fregon e con il fatto che questa atmosfera di disfunzione e violenza è rimasta in gran parte incontrollata».

La legge di Gayle

Dopo la morte di Gayle, il Parlamento del Sud Australia ha approvato la Legge di Gayle, che richiede agli operatori sanitari di aree remote dell'Australia meridionale di essere accompagnati da un secondo rispondente quando si spostano fuori orario o per chiamate non programmate. La legge di Gayle si applica a una varietà di servizi tra cui il governo dell'Australia meridionale o chiunque lavori per suo conto, medici, infermieri e ostetriche che esercitano privatamente, nonché consigli locali che forniscono servizi in aree remote. I secondi soccorritori devono essere in possesso di una patente di guida, avere un controllo sul lavoro con bambini.

Le prime esplorazioni

La prima registrazione da parte di australiani non indigeni della comunità fu dell'esploratore britannico Ernest Giles nel settembre 1873. Lui e il suo membro del partito, William Tietkens, si imbatterono in un gruppo di circa 200 uomini che, secondo quanto riferito, avevano lanciato lance. La città ora ospita tra le 200 e le 300 persone. Ma non ha una presenza della polizia, la più vicina è situata a Umuwa, che non è permanentemente presidiata e si trova a più di mezz'ora di distanza. Secondo un rapporto della ABC , gli agenti impiegherebbero circa un'ora e mezza per raggiungere Fregon.